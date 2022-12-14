Овечкин стал первым хоккеистом в НХЛ, забросившим 800 шайб за один клуб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 13 декабря стал первым хоккеистом в истории, забросившим 800 шайб за один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

37-летний спортсмен забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата с командой «Чикаго Блэкхокс». Последняя из них стала для Овечкина 800-й в карьере, сообщил «Спорт-Экспресс».

Российский хоккеист стал третьим игроком в истории, забросившим 800 шайб в НХЛ. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). При этом оба они за свою карьеру выступали в нескольких клубах.

Накануне, 12 декабря, Овечкин забросил 869-ю шайбу и вышел на второе место по сумме голов в матчах регулярного сезона НХЛ и плей-офф. В тот момент он сравнялся с Хоу. Лидирует в этом рейтинге Гретцки с 1016 шайбами.

8 декабря Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей за свою карьеру.