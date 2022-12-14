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Сотрудник службы безопасности погиб после падения на стадионе ЧМ в Катаре

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Фото: Личный архив семьи Джона Нджуе Кибуэ
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Сотрудник службы безопасности погиб после падения на национальном стадионе в Лусаиле, где проходили матчи ЧМ-2022 по футболу. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает CNN со ссылкой на семью погибшего и организаторов турнира.

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Кенийский специалист Джон Нджуе Кибуэ упал с высоты восьмого этажа, с травмами головы и переломами его госпитализировали, однако спасти молодого человека не удалось.

«Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, он скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии», — говорится в заявлении.

Организаторы турнира расследуют обстоятельства, приведшие к падению.

Как отметила сестра Кибуэ, семье не рассказали подробности о смерти молодого человека.

«У нас нет денег, чтобы добиться справедливости для него, но мы хотим знать, что произошло», — подчеркнула она.

В свою очередь, посольство Кении в Катаре сообщило, что оказывает необходимую консульскую помощь и ожидает официальное сообщение от компетентных органов.

9 декабря стало известно, что американский репортер CBS Sports Грант Уол умер во время работы на ЧМ-2022 в Катаре. Он потерял сознание на стадионе во время матча четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов. Прибывшие медики не смогли реанимировать журналиста. Согласно информации TMZ Sports, Уол скончался в результате сердечного приступа.

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