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МИД РФ уличил Шольца в попытке оправдаться за провал политики ФРГ

МИД РФ: Шольц словами о России пытается оправдаться за экономические проблемы в ФРГ
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер Германии Олаф Шольц, делая антироссийские высказывания, пытается оправдать себя и правительство Германии за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в ФРГ. Об этом в среду, 14 декабря, заявили в МИД РФ.

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В министерстве прокомментировали заявление Шольца, сделанное им 12 декабря на торжественном мероприятии по случаю 70-летия восточного комитета германской экономики. Во время выступления глава германского правительства сделал акцент на поддержку киевского режима и указал, что после окончания конфликта на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией.

«Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Олаф Шольц сам отвечает за «затягивание поясов» бизнеса в ущерб его интересам», — говорится в Telegram-канале министерства.

В дипведомстве также отметили, что в своей речи Шольц предпочел не упоминать, что к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, которое десятилетиями обеспечивало рост германской промышленности, привела именно необдуманная политика его кабинета.

Кроме того, в МИДе обратили внимание на то, что канцлер ни словом не обмолвился о признании своей предшественницы Ангелы Меркель, заявившей, что Германия и другие страны всегда относились к Минским соглашениям как к возможности потянуть время для подготовки Киева к войне против России.

Ранее, 10 декабря, Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на разные мнения.

Вместе с тем экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в конце ноября заявлял, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции России на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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