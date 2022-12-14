В Подмосковье около 3 тыс. машин задействовали в ликвидации снегопада

Транспорт и дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы для обеспечения проезда в связи с обильным снегопадом, который продолжается в регионе.

«На линии выведены дополнительные 30 автобусов, а для обеспечения безопасного проезда задействовано порядка 3 тыс. единиц спецтехники и более 3,4 тыс. дорожных рабочих», — цитирует телеканал «360» зампреда правительства Подмосковья Анну Кротову.

Прежде всего расчищают магистрали и дороги с высокой интенсивностью движения. В городах приводят в порядок пешеходные дорожки и тротуары, а затем обрабатывают их противогололедными материалами.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Московской области продолжится до вечера среды. На дорогах местами будет гололедица, поэтому возможны заносы. Региональный минтранс просит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее в этот день Гидрометцентра России сообщил, что в столице количество выпавших осадков к 14 декабря превысило климатическую норму.

Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в последние четыре дня, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков, передает НСН. По его словам, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, 14 декабря. Суммарно выпадет до 12–17 мм осадков, температура воздуха в столице опустится до –3…–8 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

По прогнозам Гидрометцентра России, в среду ожидается облачная погода, местами сильная гололедица и снежные заносы. Днем в Москве синоптики обещают от –5 до –3 градусов, ночью показатели термометров опустятся до –10 градусов. В Подмосковье прогнозируется от –7 до +2 градусов днем и от –12 градусов ночью.

В столичной Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.