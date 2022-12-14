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В Нью-Йорке пожар на полицейском складе уничтожил собранные за 30 лет улики

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Фото: CBS News
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В Нью-Йорке в результате пожара на полицейском складе были уничтожены вещественные доказательства, собранные полицией, в том числе десятки лет назад. Об этом 14 декабря сообщил телеканал CBS News.

Пожар начался в Бруклине 13 декабря и длится почти целые сутки. Над зданием, расположенным возле залива, продолжают возникать клубы дыма. В полицейском департаменте Нью-Йорка допустили, что на полную ликвидацию пожара уйдет несколько дней.

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На складе хранились различные вещественные доказательства, такие как образцы ДНК и транспортные средства. Некоторые из них были собраны 20–30 лет назад и по-прежнему представляли ценность для следствия.

Здание частично обрушилось, из-за чего в полиции Нью-Йорка предполагают, что хранившиеся там материалы были уничтожены.

После начала пожара сообщалось о восьми пострадавших, из которых трое были пожарными, трое — сотрудниками медицинской службы и двое — гражданскими лицами. Причина возгорания неизвестна. В тушении пожара задействовали около 150 пожарных, также используются беспилотники и лодки.

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