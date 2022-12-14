Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

Волочкова сообщила о тайной помолвке с возлюбленным

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что перевела свои отношения с любимым человеком на новый уровень. На своей странице в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 14 декабря Волочкова сообщила, что теперь она помолвлена.

Бумажная свадьба: россияне стали чаще оформлять брачные договоры
Юристы объяснили, почему перед походом в ЗАГС важно обсудить имущественные вопросы

По ее словам, идея о тайной помолвке принадлежит избраннику, пишет «Газета.Ru».

«Мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — поделилась артистка, не раскрыв имени своего мужчины.

В комментариях поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Кто-то сразу же бросился ее поздравлять, сообщив, что очень рад за балерину. Другие же усомнились в серьезности ее шага.

«Очередной любимый. Два дня знакомы. Ниже падать некуда. Интересно, сколько продержится. Давно не было женихов», — указали пользователи.

Свадьба у Анастасии была один раз в жизни, когда в 2007 году она выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, от которого у нее есть дочь Ариадна. Впоследствии бывшая танцовщица Большого театра призналась, что пышная свадебная церемония была фиктивной, а официально они со Вдовиным так и не расписались.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе Волочковой к Большому театру, связанной с ее увольнением в 2003 году и невыплатой свыше 90 млн рублей за 20 лет работы. В мае балерина проиграла театру в суде первой инстанции.

До этого, 8 апреля, Волочкова рассказала «Известиям», что требует от руководства Большого театра выплатить ей заработную плату за годы работы и 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022