Волочкова сообщила о тайной помолвке с возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что перевела свои отношения с любимым человеком на новый уровень. На своей странице в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 14 декабря Волочкова сообщила, что теперь она помолвлена.

По ее словам, идея о тайной помолвке принадлежит избраннику, пишет «Газета.Ru».

«Мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — поделилась артистка, не раскрыв имени своего мужчины.

В комментариях поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Кто-то сразу же бросился ее поздравлять, сообщив, что очень рад за балерину. Другие же усомнились в серьезности ее шага.

«Очередной любимый. Два дня знакомы. Ниже падать некуда. Интересно, сколько продержится. Давно не было женихов», — указали пользователи.

Свадьба у Анастасии была один раз в жизни, когда в 2007 году она выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, от которого у нее есть дочь Ариадна. Впоследствии бывшая танцовщица Большого театра призналась, что пышная свадебная церемония была фиктивной, а официально они со Вдовиным так и не расписались.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе Волочковой к Большому театру, связанной с ее увольнением в 2003 году и невыплатой свыше 90 млн рублей за 20 лет работы. В мае балерина проиграла театру в суде первой инстанции.

До этого, 8 апреля, Волочкова рассказала «Известиям», что требует от руководства Большого театра выплатить ей заработную плату за годы работы и 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.