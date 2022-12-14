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MAN продал свой бизнес в России

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress
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Производитель грузовых автомобилей MAN продал бизнес в России. Теперь 100% активов компании перейдут официальному дилеру марки в РФ — «МАН Трак Челны». Об этом 14 декабря сообщил портал Autonews.

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Производитель грузовиков и автобусов — компания MAN, которая входит в концерн Volkswagen, — продал свои активы российской дочерней компании. Контроль над 100% долей российского представительства MAN получил официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах — «МАН Трак Челны».

Volkswagen в конце октября текущего года сообщил о намерении продать российские активы MAN местным дилерам. Тогда немецкий концерн подтвердил, что вслед за MAN планирует продать долю Scania в местном производстве.

В 2011 году MAN объявил о запуске производства своих грузовиков в России, необходимые мощности немецкий производитель получил на заводе в Санкт-Петербурге. На заводе выпускали шасси для самосвалов и магистральные тягачи MAN TGS. Штаб-квартира MAN находится в Мюнхене. Компания известна как производитель тяжелых грузовиков и автобусов, а также выпускает дизельные двигатели и турбины. Основным акционером компании является немецкий автоконцерн Volkswagen AG.

28 октября Volkswagen сообщила, что намерена в течение ближайших 12 месяцев продать российские активы Scania, MAN и Porsche. Traton (основной акционер Scania) подписала декларацию о намерениях, согласно которой 100% акций ООО «Скания Русь» будут проданы, о чем было сообщено в промежуточном отчете компании за январь–сентябрь 2022 года, опубликованном на сайте автоконцерна. Кроме того предполагалось, что «МАН Трак Челны» приобретет 100% акций ООО «МАН Трак энд Бас Рус», занимающегося производством грузовиков в РФ до конца 2022 года. Отмечается, что Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на российском рынке, планируя продажу трех своих дочерних компаний в РФ независимому стороннему инвестору. Спустя время покупатель нашелся, сделка с ним будет также завершена в течение 12 месяцев, говорилось в сообщении.

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