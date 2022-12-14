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Минобороны сообщило о частичном взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР

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Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 14 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа», — уточнил Конашенков.

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Кроме того, как заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ, на купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). При этом потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер, боевая бронемашина и шесть пикапов.

На краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.

2 декабря стало известно о начале штурма села Водяное российскими войсками, а именно подразделением «Шторм» 1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР.

Отмечалось, что благодаря точной работе артиллерии и корректировке огня с беспилотников бойцы продавливают оборону украинских боевиков, вследствие чего из-за больших потерь националисты вынуждены отступать со своих позиций.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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