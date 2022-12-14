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Песков заявил, что тема новогоднего перемирия с Украиной на повестке дня не стоит

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От Украины не поступало никаких предложений относительно рождественского или новогоднего перемирия, такой вопрос в повестке дня не стоит. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопрос об этом Пескову был задан журналистом в связи со словами президента Украины Владимира Зеленского, который 12 декабря призвал Россию вывести войска с Украины к Рождеству.

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«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», — ответил Песков.

Кроме того, он назвал озвученные Зеленским «три шага» для наступления мира намерением продолжить боевые действия.

Напомним, что первым шагом Зеленский 12 декабря назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим — выполнение предложенной им ранее «формулы мира».

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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