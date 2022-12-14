На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях

Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке московского метро увеличены из-за человека на путях. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от «Октябрьского Поля» до «Спартака» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале дептранса.

О состоянии упавшего на пути не сообщается.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Инцидент произошел накануне. Несмотря на попытку машиниста остановить состав, применив экстренное торможение, девушка скончалась от полученных травм. Сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса, чтобы извлечь тело.