Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях

Дептранс Москвы: от станции «Октябрьское Поле» до «Спартака» нет движения поездов из-за человека на путях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке московского метро увеличены из-за человека на путях. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от «Октябрьского Поля» до «Спартака» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале дептранса.

О состоянии упавшего на пути не сообщается.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Инцидент произошел накануне. Несмотря на попытку машиниста остановить состав, применив экстренное торможение, девушка скончалась от полученных травм. Сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса, чтобы извлечь тело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022