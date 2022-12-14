Рухнувший навес со снегом убил женщину во дворе дома под Калининградом

В поселке Илюшино Калининградской области женщина погибла после того, как на нее упал навес. Об этом 14 декабря сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Тело 55-летней жительницы поселка под обрушившимся навесом во дворе собственного дома обнаружили родственники вечером 13 декабря.

«По предварительным данным, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Самостоятельно выбраться из-под завала женщина не смогла и погибла», — уточнили следователи.

Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что в Москве глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший сам обратился за медицинской помощью — в больнице ему диагностировали сотрясение мозга.