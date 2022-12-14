Премьер Украины заявил о проблемах с энергетикой у «12 млрд человек»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя 14 декабря в интервью Bloomberg трудности с электроэнергией в стране, сказал, что ситуация затронула более 12 млрд украинцев.

«Более 12 млрд людей страдают. У них нет света, или свет дается на несколько часов в день», — сказал он по-английски собеседнику.

Судя по всему, Шмыгаль хотел сказать 12 млн человек, так как озвученная им цифра превышает число людей на Земле. В середине августа численность населения планеты официально достигло 8 млрд человек.

Ранее в среду сообщалось, что из-за проблем с электроснабжением на Украине остановлена работа научно-производственного предприятия (НПП) «Стандарт», крупнейшего производителя средств индивидуальной защиты органов дыхания в стране.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».