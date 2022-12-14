Женщина пострадала при наезде иномарки в Якутске

Легковой автомобиль сбил женщину-пешехода на улице в Якутске. Потерпевшая госпитализирована с переломом ребра.

ДТП произошло 13 декабря на улице Октябрьской. Женщина 1993 года рождения за рулем автомобиля наехала на пешехода 1957 года рождения. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В ГИБДД уточнили, что автомобилистка имеет десятилетний стаж вождения. По факту происшествия проводится административное расследование.

Ранее в этот день легковой автомобиль на полной скорости сбил женщину с восьмилетним ребенком. Водитель скрылся с места происшествия. Женщина получила ушиб носа и колена, ребенка доставили в больницу для обследования.