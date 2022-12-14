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На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд из-за ситуации с котом на ЧМ-2022

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Фото: Youtube.com
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Бразильской конфедерации футбола (CBF) предъявлен иск из-за истории с брошенным котом, произошедшей во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 13 декабря сообщила газета El Grafico.

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Ранее, 7 декабря, пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес во время пресс-конференции сбросил со стола запрыгнувшего к нему кота. Этот случай привлек широкое общественное внимание.

В результате группа неправительственных организаций, занимающихся защитой животных, подала иск к CBF на $200 тыс., потребовав также принести извинения и научить своих сотрудников охране окружающей среды и уходу за животными.

9 декабря сборная Бразилии уступила Хорватии по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в дополнительное команды забили по одному мячу. В серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 4:2.

Главный тренер сборной Бразилии Тите после поражения подал в отставку.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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