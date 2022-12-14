Мужчина пострадал при пожаре в общежитии в Рязани

В Рязани в результате пожара в общежитии на улице Советской Армии пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар возник утром 14 декабря в одной из комнат общежития. Информация о возгорании была передана спасателям в 7:01, к 7:30 огонь удалось локализовать, а в 7:45 было объявлено о полной ликвидации.

В результате пострадал 58-летний мужчина, его доставили в больницу, пишет 62INFO.ru. Причины пожара устанавливаются, назначено проведение необходимых экспертиз.

В тушении были задействованы 15 человек и четыре пожарных автомобиля.

Ранее 14 декабря «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в Чурапчинском улусе в Якутии. Пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Их госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают помощь.