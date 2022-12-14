Житель Магадана отдал мошенникам почти 4 млн рублей

Полиция в Магадане возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 65-летнего мужчины. Потерпевший лишился почти 4 млн рублей.

По словам магаданца, он увидел объявление с предложением дополнительного заработка. Мужчина перешел по ссылке и заполнил форму с контактными данными. Вскоре ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником брокерской компании. Женщина дала магаданцу инструкции, как оформить личный кабинет, а также убедила его вложить денежные средства для дальнейшего заработка. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Мужчина осуществлял переводы в течение двух месяцев. Потерпевший не получил прибыли и не смог вернуть собственные деньги.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

В Сахалинской области жертвами мошенников стали три человека. В общей сложности они передали преступникам 1,6 млн рублей.