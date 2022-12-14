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На Украине прекратил работу крупнейший производитель масок и респираторов

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Фото: TASS/AHMAD YUSNI
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Из-за проблем с электроснабжением на Украине остановлена работа научно-производственного предприятия (НПП) «Стандарт», которое является крупнейшим производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания в стране. Об этом 14 декабря сообщило украинское издание UBR.UA.

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По его информация, производство на предприятии, которое расположено в Днепре, парализовано уже почти в течение месяца. Отмечается, что сотрудники НПП обращались в ДТЭК с просьбой восстановить подачу электричества, однако решить проблему не удалось.

НПП «Стандарт» обеспечивает своей продукцией до 90% промышленных предприятий Украины, говорится в статье.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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