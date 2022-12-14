Почти 70% республиканцев в США не поддержали обмен Бута на Грайнер

Почти 70% республиканцев в США недовольны обменом россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой группы Morning Consult.

Согласно результатам, среди сторонников Республиканский партии США категорически против обмена 51% респондентов, 18% опрошенных «в определенной мере против» него. Лишь 6% республиканцев сильно поддержали произведенный обмен заключенных. В это же время среди демократов обмен Грайнер на Бута поддержали 64%, 24% — остались недовольны.

Среди всех опрошенных 30% выступили категорически против такого обмена. Еще 17% американцев указали, что они «в определенной мере против» него. 14% респондентов ответили, что не знают, а 39% поддержали произведенный обмен.

Опрос проводился с 9 по 12 декабря. В нем приняли участие 2005 зарегистрированных избирателей в США.

Ранее, 9 декабря, бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену неравнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В свою очередь, бывший американский дипломат Билл Ричардсон 8 декабря выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения гражданина Уилана. Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен «один на один».

Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли 8 декабря на россиянина Виктора Бута. Процедура состоялась в Абу-Даби.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.