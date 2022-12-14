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Почти 70% республиканцев в США не поддержали обмен Бута на Грайнер

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Почти 70% республиканцев в США недовольны обменом россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой группы Morning Consult.

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Согласно результатам, среди сторонников Республиканский партии США категорически против обмена 51% респондентов, 18% опрошенных «в определенной мере против» него. Лишь 6% республиканцев сильно поддержали произведенный обмен заключенных. В это же время среди демократов обмен Грайнер на Бута поддержали 64%, 24% — остались недовольны.

Среди всех опрошенных 30% выступили категорически против такого обмена. Еще 17% американцев указали, что они «в определенной мере против» него. 14% респондентов ответили, что не знают, а 39% поддержали произведенный обмен.

Опрос проводился с 9 по 12 декабря. В нем приняли участие 2005 зарегистрированных избирателей в США.

Ранее, 9 декабря, бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену неравнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В свою очередь, бывший американский дипломат Билл Ричардсон 8 декабря выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения гражданина Уилана. Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен «один на один».

Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли 8 декабря на россиянина Виктора Бута. Процедура состоялась в Абу-Даби.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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