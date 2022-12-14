Охотник перепутал напарника с лосем и застрелил его

Мужчина застрелил напарника в Свердловской области во время охоты, так как перепутал его с лосем, сообщает 14 декабря издание JustMedia.

Сообщается, что в результате происшествия мужчина случайным выстрелом попал своему приятелю в голову. Известно, что инцидент случился на минувших выходных, 10 декабря.

«К сожалению, спасти врачам его не удалось, в 14:20 тех же суток он скончался в приемном покое местной ЦРБ. Сыщики уголовного розыска установили, что выстрел был произведен в 30 км от деревни Усть-Югуш, где двое мужчин на снегоходах охотились. Роковой выстрел был сделан из карабина СКС калибра 7.62 мм», — приводит портал слова главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Известно, что напарники имели разрешение на охоту.

Ранее 14 декабря в Хакасии было возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время охоты. Один из охотников, предполагая, что увидел зверя, произвел выстрел из охотничьего карабина и попал в грудь потерпевшему. 31-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.