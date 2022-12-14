Мужчина пострадали при опрокидывании авто в кювет в Рязани

В Рязани в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадал пожилой водитель. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла 13 декабря на 511-м км трассы Р-132 «Золотое кольцо». Автомобиль «Нива» под управлением 70-летнего мужчины вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, пишет РИА «7 новостей». По предварительным данным, он превысил скорость и не справился с управлением.

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 14 декабря «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что на Калужском шоссе в Москве автомобиль Ford вылетел с дороги в кювет, где в этот момент находилось несколько рабочих. Трое мужчин получили травмы.