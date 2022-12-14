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МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Перу в связи с протестами в стране

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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
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Гражданам России в настоящее время следует воздержаться от поездок в Перу, если они не вызваны сильной необходимостью. С таким заявлением 14 декабря обратилось Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ), отметив, что ситуация в регионе сейчас неспокойная.

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«В последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны [Лиме] проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры», — отмечается на сайте ведомства.

МИД подчеркнул, что сейчас закрыты аэропорты страны в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа. В результате протестов есть погибшие, десятки раненых и пропавших без вести.

«В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью», — указали дипломаты.

7 декабря перуанские правоохранители задержали президента страны Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялся прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

Незадолго до этого Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Кроме того, он призвал разработать новую конституцию Перу и реорганизовать систему правосудия. Еще президент потребовал от граждан сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.

На фоне последних событий в Перу командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред Перу при ООН.

Кроме того, 7 декабря первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики.

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