В Иркутске к Новому году откроют 27 елочных базаров

В Иркутске с 19 по 31 декабря будут работать 27 елочных базаров. Жители города смогут приобрести живые пихты, ели, сосны и лапник.

По данным администрации, в основном на базарах реализовывают деревья, которые были заготовлены на территории региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Для получения разрешения на торговлю предприниматели должны предоставить порубочный билет или договор купли-продажи, который заключен со специализированной организацией.

В Правобережном округе будут работать шесть елочных базаров. В Октябрьском округе планируется открытие трех торговых точек, в Свердловском округе — 10 торговых точек. В Ленинском округе откроют восемь ярмарок.

Ранее сообщалось, что в Омске елочные базары открылись 1 декабря.