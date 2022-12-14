Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

Воздушная тревога звучит 14 декабря в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.

Утром в среду воздушная тревога сработала в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. В центре и на окраинах Киева сообщали о взрывах.

Накануне воздушная тревога также была объявлена на всей территории Украины.

12 декабря глава государства Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры страны.

ВС РФ в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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