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МЭА сообщило об увеличении Россией нефтяного экспорта до максимума с апреля

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 270 тыс. баррелей в сутки до максимальных показателей с апреля 2022 года. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

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Доходы РФ от экспорта нефти снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд, передает RT. Это произошло из-за снижения цен и увеличения дисконта на российскую нефть.

В МЭА отметили, что экспорт в Индию достиг нового максимума в 1,3 млн баррелей в сутки. Также увеличился объем поставок нефтепродуктов, главным образом дизельного топлива, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что в первую декаду декабря европейские страны закупили уже более 16 млн баррелей дизеля, половина поставок которых приходится на Россию. Если Европа продолжит закупки в таком же темпе, то общий показатель станет самым высоким с 2016 года.

Агентство отмечает, что в такой спешке страны Евросоюза закупают дизельное топливо из-за скорого запрета на поставки нефтепродуктов из РФ, пишет REGNUM.

С 5 декабря вступили в силу запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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