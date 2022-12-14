Появились кадры момента ДТП с гибелью бригады медиков под Томском

В распоряжении «Известий» 14 декабря оказалось видео с моментом ДТП в Томской области, в котором погибла бригада скорой помощи.

На кадрах видно, как машина медиков врезается в грузовик. Возгорание, которое произошло после удара, на видеозапись не попало.

Авария произошла на 46-м км автодороги Томск – Мариинск ранее в этот день. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, «скорая» ехала из Томска в город Асино. После удара произошло возгорание.

В ДТП погибли врач-анестезиолог Юрий Бочков, гинеколог Алла Карманова, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

Пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали с ушибом. По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице.

Губернатор региона Владимир Мазур выразил соболезнования родным и коллегам погибших. Он назвал погибших медиков настоящими профессионалами.