Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

Появились кадры момента ДТП с гибелью бригады медиков под Томском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 14 декабря оказалось видео с моментом ДТП в Томской области, в котором погибла бригада скорой помощи.

На кадрах видно, как машина медиков врезается в грузовик. Возгорание, которое произошло после удара, на видеозапись не попало.

Авария произошла на 46-м км автодороги Томск – Мариинск ранее в этот день. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, «скорая» ехала из Томска в город Асино. После удара произошло возгорание.

В ДТП погибли врач-анестезиолог Юрий Бочков, гинеколог Алла Карманова, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

Пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали с ушибом. По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице.

Губернатор региона Владимир Мазур выразил соболезнования родным и коллегам погибших. Он назвал погибших медиков настоящими профессионалами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022