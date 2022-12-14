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В ООН назвали число готовых уехать из-за проблем с энергоснабжением украинцев

МОМ ООН: только 7% украинцев готовы покинуть свои дома из-за проблем с энергоснабжением
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Только 7% украинцев готовы покинуть свои дома из-за проблем с энергоснабжением. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Международная организация по миграции (МОМ) ООН.

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«7% респондентов по всей стране активно рассматривают возможность покинуть свое место жительства. Даже в случае длительного отключения всех основных коммуникаций без сроков ремонта двое из трех говорят, что не выйдут из дома», — говорится в пресс-релизе организации.

При этом отмечается, что частных ресурсов для выживания становится всё меньше, поскольку 43% всех домохозяйств на Украине исчерпали свои сбережения.

«Чтобы сократить расходы, 63% респондентов сообщили, что они нормируют потребление газа, электроэнергии и твердого топлива», — говорится в документе.

9 декабря министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что порядка 50% критической инфраструктуры страны повреждено, часть — полностью уничтожена.

Журнал Newsweek 6 декабря предрек крах энергетики Украины к концу 2022 года. По оценкам экспертов, вся национальная энергосистема страны может быть разрушена в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся.

Тогда же глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остается без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы восстановить неполадки в электроснабжении.

1 декабря киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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