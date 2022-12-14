Свыше 20,6 тыс. случаев ОРВИ зарегистрировали в Якутии за неделю

За минувшую неделю в Якутии зарегистрировано больше 20,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен в 3,1 раза.

По данным Роспотребнадзора, вирусы гриппа обнаружены в 55% от всех взятых проб. Кроме того, специалисты выявили аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, а также сезонные коронавирусы. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Среди лиц старше 15 лет эпидпорог превышен в 5,3 раза, среди детей –14 лет — в 3,2 раза, среди детей до двух лет — на 85%. Вакцинация населения против гриппа в регионе завершается. За счет федерального бюджета и прочих средств прививки поставили свыше 471 тыс. человек, что составляет 48,6% населения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 22,9%.