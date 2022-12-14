Нарушения при рекультивации свалки выявили в Мурманске

В Мурманске выявлены нарушения при рекультивации свалки твердых отходов. Об этом сообщает Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что рекультивация свалки проводится с отступлением от рекомендаций положительного заключения госэкспертизы.

«Не обеспечена актуализация объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, а также не оформлены разрешительные документы, регламентирующие использование природных ресурсов», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, как отмечает ИА «Би-порт», заказчик работ и контролирующие органы не приняли мер, необходимых для пресечения нарушений.

Подрядчику, заказчику и контролирующим органам внесены представления. Информация о выявленных нарушениях передана главе городской администрации.

Сейчас принимаются меры по устранению нарушений.