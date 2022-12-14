Лоукостер «Победа» возобновит полеты в Дубай с конца января

Бюджетная авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») возобновит выполнение рейсов из Москвы в Дубай с конца января 2023 года. Перевозчик уже открыл продажу билетов на эти рейсы. Об этом 14 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс Москва — Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум», — сказано в сообщении.

С 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля 2023 года полеты будут ежедневными, добавили в пресс-службе.

«Победа» прекратила выполнять полеты в Дубай в марте этого года.

Ранее сообщалось, что «Победа» на своем официальном сайте 3 ноября открыла продажу билетов на рейс Москва — Гюмри (Армения). Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря.

31 октября стало известно, что «Победа» запустит в декабре авиарейсы из Москвы в турецкие города Стамбул, Анталью и Аланью. Полеты по этим маршрутам будут выполняться из международного аэропорта Внуково.