Эксперт предрекла непростой 2023 год для российских блогеров

Российских блогеров ожидает непростой 2023 год, но они смогут частично компенсировать падение доходов. Об этом 14 декабря «Известиям» сообщила основатель агентства LVL-UP Ирина Кобеляцкая.

«Можно прогнозировать очередной непростой год для российских блогеров. Однако падение доходов в 2023-м может быть частично скомпенсировано за счет двух ключевых факторов: адаптации рекламодателей к новым реалиям (усиление присутствия локальных игроков, распределение бюджетов через «хабы» в странах СНГ) и восполнение блогерами охватов благодаря большей диверсификации каналов (смещение фокуса на VK, Дзен, Telegram)», — сказала она.

Ранее в коммуникационных агентствах рассказали «Известиям», что годовое падение доходов блогеров к декабрю составило до 80%. По словам представителей компаний, основной удар пришелся на тех авторов контента, которые не обладают достаточной известностью и миллионной аудиторией.

На падение доходов повлияло отключение монетизации, блокировка соцсетей, сложность денежных переводов между странами, уход иностранных рекламодателей, сокращение маркетинговых бюджетов, объяснил директор по digital&social media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

25 ноября стало известно, что Минюст РФ внес американскую компанию Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена на территории страны) в реестр экстремистских организаций.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. А 20 июня Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской). Тогда отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в этих соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. Решение о блокировке было принято после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook. В ведомстве отмечали, что с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса ведомство неоднократно направляло администрации соцсети требования о необходимости удалить более 1 тыс. материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и другого запрещенного контента. Также в соцсети неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и ВС РФ.