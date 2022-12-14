Песков назвал ПРО Patriot законной целью России в случае их поставок Украине Вашингтоном

Комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot будут для России законной целью на Украине в случае, если Вашингтон решит поставлять их Киеву. Такое последствие военной помощи США назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря.

При этом пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться официальной информации по поводу поставки данных ПРО Украине.

«Но я не стал бы пока комментировать, потому что это всё сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, дождемся какой-то официальной информации», — подчеркнул Песков.

Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине комплексов Patriot. Отмечалось, что комплексы отправят Киеву через несколько дней после того, как это решение одобрит глава Пентагона Ллойд Остин, а затем президент США Джо Байден.

Как рассказал генерал армии США Марк Хертлинг отметил, для применения Patriot требуется несколько месяцев обучения.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, комплексов Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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