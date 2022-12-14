Автобусный рейс отменили в Магадане из-за экстремального мороза

Движение автобуса по межмуниципальному маршруту № 501/502 Магадан — Сусуман — Магадан отложили из-за экстремального мороза на Колыме. Температура воздуха упала до –56 градусов.

Низкую температуру воздуха зарегистрировала метеорологическая станция Сусуманского района. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Автобусный рейс был отменен во избежание чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что регулярные перевозки будут возобновлены 16–17 декабря в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности из-за морозов в Якутии. Температура воздуха упала до –60 градусов.