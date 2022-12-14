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Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке

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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки, пострадала инфраструктура. Об этом сообщил 14 декабря мэр города Иван Приходько.

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«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших не приводится.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска обстреляли Никитовский район города днем в среду, выпустив семь снарядов натовского калибра (155 мм). Также и минувшей ночью они выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 мм.

13 декабря ВСУ нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке. До этого, 7 декабря, на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. 6 декабря при обстреле «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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