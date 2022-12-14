Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки, пострадала инфраструктура. Об этом сообщил 14 декабря мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших не приводится.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска обстреляли Никитовский район города днем в среду, выпустив семь снарядов натовского калибра (155 мм). Также и минувшей ночью они выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 мм.

13 декабря ВСУ нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке. До этого, 7 декабря, на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. 6 декабря при обстреле «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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