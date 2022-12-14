Инвестор Джим Роджерс поделился прогнозом о будущем криптовалюты

У криптовалюты нет будущего, большинство стран не будут ею пользоваться, если она не станет государственной валютой. Таким прогнозом поделился с «Известиями» в среду, 14 декабря, инвестор Джим Роджерс.

«Я не вижу будущее у криповалюты, большинство стран не будут ею пользоваться, если только это не будет государственной валютой», — отметил он.

Инвестор отметил, что подобного развития событий не видит.

«Не могу представить, чтобы где-то в Вашингтоне или Москве, или где-то еще сказали: если вы не хотите пользоваться государственной валютой, а чьей-то чужой, то пожалуйста», —объяснил он.

Как объяснил эксперт, у него нет криптовалют, так как он держится от них «как можно дальше».

«Если вам нравится ею пользоваться, да пожалуйста. Но я в стороне и никак ее не касаюсь», — заключил он.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что более половины опрошенных российских криптовалютчиков (60%) боится потерять сбережения в связи с резкими скачками курса. Многие из респондентов отметили, что их пугает возможность блокировки карты (32%), например при проведении Р2Р-переводов.

Также среди преимуществ 31% опрошенных назвал отсутствие контроля криптовалюты государством.

Ранее, 26 ноября, старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям», что опытные криптоинвесторы предпочитают не задерживать свой капитал на биржах, так как уже успели застать несколько крупных крахов.