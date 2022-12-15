К Земле приближается «рождественский» астероид
К Земле приближается «рождественский» астероид. сообщает Европейское космическое агентство. Небесное тело достигает в диаметре 140 м, приблизится к нашей планете на расстояние 680 тыс. км, передает телеканал «Известия». Астероид называется 2015 RN35, но британские журналисты прозвали его рождественским.
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