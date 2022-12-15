Назад дороги есть

В этом году сбылась мечта американцев — сместить Россию с позиции лидера газового рынка ЕС и постараться максимально зайти на него со своим сжиженным природным газом (СПГ). Вслед за Норвегией и РФ США в 2022-м вошли в тройку крупнейших поставщиков голубого топлива в страны Старого света. По данным S&P Global, только за январь–октябрь Европа, включая Великобританию и Турцию, получила из-за океана 64 млрд кубометров, в то время как за весь прошлый год было вдвое меньше — около 30 млрд. Норвегия в 2022-м планирует поставить в ЕС 122 млрд кубометров, а Россия — около 100 млрд. Понятно, что Евросоюз нарастил закупки сжиженного природного газа из США, чтобы заместить российский, поставки которого резко сократились после снижения транзита по территории Украины, санкций в отношении польского участка газопровода «Ямал – Европа» и подрывов «Северных потоков».

Казалось бы, Европа справилась с проблемой дефицита поставок, смогла подготовиться к зиме и заполнить подземные хранилища газа. Но это всё еще цветочки. Ягодки энергетического кризиса ждут Старый свет в новом году. Во-первых, ЕС резко сократил производство электроэнергии на ветряных установках. Это привело к росту спотовых цен и отбору топлива из подземных хранилищ. По некоторым прогнозам, электричество по итогам года может подорожать в 12–15 раз. И всё это не без участия американцев, которые снимают сливки с энергокризиса.

Европейцы еще осенью начали просить заокеанских партнеров снизить цены на газ. Первыми по этому поводу возмутились власти Германии. Министр экономики Роберт Хабек выразил сожаление по поводу «астрономических цен», запрашиваемых дружественными ФРГ странами, прежде всего Соединенными Штатами, за газ, который сможет компенсировать прекращение поставок из России.

Затем министр экономики Франции Брюно Ле Мэр обратился к США с просьбой о поставке более дешевого сжиженного природного газа с учетом долгосрочного подхода — «по-дружески». Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС к солидарности, чтобы снизить цены на газ и электроэнергию в Европе.

Но все эти разговоры в пользу бедных, как говорится. Россия всегда шла на встречу своим европейским партнерам, поскольку рассчитывала на долгосрочные взаимовыгодные отношения, а также из-за того, что более 50% акций «Газпрома» принадлежат государству. За океаном мольбы европейцев никого не тронут. У частных компаний интересы бизнеса и прибыли превыше всего.

В следующем году ситуация будет только ухудшаться. Если в первой половине 2022 года из России шли поставки в полном объеме, и они сыграли существенную роль в общей картине газоснабжения ЕС, то сегодня чиновники в Брюсселе уже открыто говорят о том, что в наступающем году союз столкнется с дефицитом поставок. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, недостача может составить порядка 30 млрд кубометров. А США предупредили, что увеличить производство и поставки у них не получится.

Америка пока не может не просто увеличить производство — сегодня под вопросом прежний уровень поставок. Завод Freeport LNG в Техасе проектной мощностью 15 млн т в год, который обеспечивал около 20% экспорта СПГ из США, после пожара в июне до сих пор не запущен. Поэтому, как считает исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, обеспечение энергобезопасности без российского газа следующей зимой ЕС обойдется дополнительными расходами в €100 млрд.

Но вдобавок ко всему заокеанский партнер старушки Европы подкинул новых проблем. Сегодня на первый план выходит проблема закона IRA (Inflation Reduction Act), который вступит в силу 1 января 2023 года. Он предусматривает выделение $430 млрд на сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Другими словами, согласно IRA, производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

Глава Еврокомиссии заявила, что страны ЕС опасаются последствий принятого в США закона об ограничении инфляции. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, он может спровоцировать нечестную конкуренцию, нарушение цепочек поставок и закрытие рынков.

«Закон о снижении инфляции должен заставить задуматься, как мы можем улучшить наши рамки государственной помощи и адаптировать их к новым глобальным условиям», — сказала она и отметила, что законодательная мера может привести к оттоку инвестиций.

Европейцы сильно обеспокоены деиндустриализацией своей экономики. В Европарламенте даже призвали ЕС подать жалобу во Всемирную торговую организацию на США из-за проблем с согласованием субсидирования компаний из США между американской и европейскими сторонами.

На фоне начинающейся торговой войны между ЕС И США всё больше и больше западных экспертов полагают, что Евросоюз может вновь сделать Россию своим основным поставщиком газа. Такого мнения придерживается почти половина (40%) респондентов, опрошенных на собрании представителей промышленности в Оксфордском институте энергетических исследований. И это похоже на правду. Европа уже сегодня обратилась к российским поставщикам, не обращая внимания на геополитику. Взамен трубопроводного газа союз скупает в РФ СПГ.

C января по октябрь в ЕС увеличили импорт из России на 42% по сравнению с прошлым годом — до 17,8 млрд кубометров, потратив рекордные €12,5 млрд — впятеро больше, чем в 2021-м.

Не исключено, что найдутся пути восстановления объемов поставок и трубопроводного газа. На весах не просто деиндустриализация Европы, а практически вся экономика и целостность ЕС. И, стало быть, российский газ может вернуть себе прежние объемы рынка, если не сказать больше. А Америка переиграла сама себя, стараясь объять необъятное. Ой, дядя Сэм, как говорится, не рой другому яму.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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