Свыше 900 гражданских объектов повреждено в Луганской народной Республике (ЛНР) в результате нанесенных ударов РСЗО HIMARS, которые поставляются США, военными Украины. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель руководителя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) Роман Иванов в среду, 14 декабря.

По его уточнению, в результате обстрелов с применением таких РСЗО погибли 44 человека, ранены 98.

10 декабря стало известно о разрушении двух домов и повреждении еще 20 в поселке Новопсков в Луганской Народной Республике из-за очередного обстрела со стороны ВСУ.

8 декабря СЦКК сообщил о том, что с начала проведения спецоперации по защите Донбасса ВСУ выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS в ЛНР.

Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории республики со стороны военных Украины с использованием тяжелого вооружения. Кроме того, за указанный период погиб 141 мирный житель республики в результате обстрелов, 423 человека были ранены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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