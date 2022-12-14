Почти 23 млрд рублей направили на дорожное хозяйство на Алтае в 2022 году

В Алтайском крае в 2022 году на строительство, ремонт и содержание дорог направили около 23 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта Антон Воронов, выступая с докладом на заседании краевого правительства 13 декабря, где подвели итоги деятельности в дорожной сфере.

«В начале 2022 года объем средств, направленных на развитие дорожного хозяйства края, составил 18,3 млрд рублей. Благодаря работе, проделанной правительством региона, эта сумма увеличилась до 22,9 млрд рублей», — сообщил министр.

В 2021 году сумма, направленная на дорожную деятельность, составила 15,5 млрд рублей. Таким образом рост составит 45%, пишет altapress.ru.

Годовой план дорожных работ выполнен полностью, подчеркнул глава минтранса. Рабочие привели в порядок около 800 км дорог регионального и межмуниципального значения и 28 мостов и труб. Часть средств также была направлена на внедрение интеллектуально-транспортной системы, субсидии муниципалитетам, строительство дорог к сельхозпредприятиям, покупку спецтехники.

К началу 2025 года в Алтайском крае планируется довести до нормативного состояния 51% дорог, а к начала 2028-го опорную сеть (более 2 тыс. км дорог) привести в норматив на 85%.