Украинские танкисты, оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, отказываются выполнять приказы командования и портят свои танки. Об этом 14 декабря рассказал офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По словам Марочко, сложившаяся обстановка приводит боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ужас.

«Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», — сообщил Марочко Первому каналу.

Он добавил, что украинская армия, в основном, передвигается на устаревших танках Т-64. И командирам ВСУ в некоторых случаях даже приходилось заваривать танкистов в машинах, чтобы заставить военных идти в наступление.

12 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Париж передать Киеву французские танки Leclerc. По его словам, Киеву понадобится оружие, в частности реактивные снаряды, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ежедневно.

11 декабря командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал, что украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и устраивают охоту за ними. Кроме того, один из водителей «Терминатора» рассказал, что украинские боевики стремятся заполучить такую машину.

6 декабря Марочко сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые сосредоточены вдоль линии фронта в Донбассе, опять зафиксированы случаи расстрелов военнослужащих за неподчинение приказам своих командиров. «Практика казни своих военных» так называемым военно-полевым трибуналом зафиксирована в районах населенных пунктов Артемовск (укр. название Бахмут), Северск, Кременная и Сватово.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».