Реклама
Прямой эфир
Общество
Каждый третий россиянин намерен накрыть новогодний стол фастфудом
Политика
Песков допустил перенос послания Путина на 2023 год
Общество
Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев
Политика
В Госдуме допустили попытки США направить Киев на путь диалога с Россией
Мир
Страны ЕС не поддержали идею о создании трибунала по Украине
Мир
СБУ сообщила об обысках на объектах УПЦ в девяти областях
Экономика
Европа начала закупать рекордные объемы дизеля из-за санкций
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Спорт
Тарасова назвала ужасом допуск однополых дуэтов фигуристов к турнирам в Канаде
Мир
Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
Авто
Aurus объявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла
Политика
В Госдуме указали на разногласия в Евросоюзе по потолку цен на ресурсы из РФ

В Минцифры РФ разъяснили новые требования к работе с ЕБС

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 14 декабря разъяснило «Известиям» новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые поддержала Госдума.

Личные поданные: банки против передачи в госбазу всей биометрии клиентов
Почему финорганизации не хотят расставаться с отпечатками вен ладоней людей и не доверяют черно-белым фото

«Законопроект предусматривает, что коммерческая организация при переносе данных в ЕБС должна обязательно уведомить об этом гражданина, и в течение 30 дней он может от этого отказаться. После переноса сохраняется возможность в любой момент отозвать согласие и потребовать прекратить обработку данных. Для удобства граждан такая опция появится в личном кабинете на Госуслугах. Кроме того, для использования биометрических данных гражданина при предоставлении различных услуг нужно будет обязательно получить его согласие», — говорится в сообщении.

Что касается качества снимков, используемых в ЕБС, то оно устанавливается отдельным приказом Минцифры. Если коммерческая компания передаст в ЕБС образцы недостаточно высокого качества, использовать их можно будет только для услуг этой компании, отметили в ведомстве.

«Например, клиенты банка по-прежнему смогут пользоваться его сервисами, но использовать эту же биометрию в других ситуациях и другими банками не получится. Предполагается, что такая возможность будет доступна в течение определенного срока в рамках переходного периода, она предусмотрена для удобства клиентов. Для других услуг можно будет при желании сдать новые образцы, соответствующие требованиям качества ЕБС», — сообщили в Минцифры.

Указывается, что законопроект предусматривает, что банки будут обязаны прекратить обработку биометрических данных граждан после их передачи в ЕБС.

«Что касается наполнения ЕБС, то импорт биометрических персональных данных — не единственный способ регистрации гражданина в ЕБС. Более 13 тыс. отделений банков уже обеспечивают регистрацию граждан, в ближайшее время Минцифры планирует запуск мобильного приложения по саморегистрации граждан в ЕБС с использованием загранпаспорта с чипом, также появится возможность регистрации в ЕБС в МФЦ», — заключили в ведомстве.

Летом 2022 года Госдума приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

При этом банки раскритиковали новые требования к работе с ЕБС. В частности, кредитные организации предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022