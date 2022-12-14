В Минцифры РФ разъяснили новые требования к работе с ЕБС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 14 декабря разъяснило «Известиям» новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые поддержала Госдума.

«Законопроект предусматривает, что коммерческая организация при переносе данных в ЕБС должна обязательно уведомить об этом гражданина, и в течение 30 дней он может от этого отказаться. После переноса сохраняется возможность в любой момент отозвать согласие и потребовать прекратить обработку данных. Для удобства граждан такая опция появится в личном кабинете на Госуслугах. Кроме того, для использования биометрических данных гражданина при предоставлении различных услуг нужно будет обязательно получить его согласие», — говорится в сообщении.

Что касается качества снимков, используемых в ЕБС, то оно устанавливается отдельным приказом Минцифры. Если коммерческая компания передаст в ЕБС образцы недостаточно высокого качества, использовать их можно будет только для услуг этой компании, отметили в ведомстве.

«Например, клиенты банка по-прежнему смогут пользоваться его сервисами, но использовать эту же биометрию в других ситуациях и другими банками не получится. Предполагается, что такая возможность будет доступна в течение определенного срока в рамках переходного периода, она предусмотрена для удобства клиентов. Для других услуг можно будет при желании сдать новые образцы, соответствующие требованиям качества ЕБС», — сообщили в Минцифры.

Указывается, что законопроект предусматривает, что банки будут обязаны прекратить обработку биометрических данных граждан после их передачи в ЕБС.

«Что касается наполнения ЕБС, то импорт биометрических персональных данных — не единственный способ регистрации гражданина в ЕБС. Более 13 тыс. отделений банков уже обеспечивают регистрацию граждан, в ближайшее время Минцифры планирует запуск мобильного приложения по саморегистрации граждан в ЕБС с использованием загранпаспорта с чипом, также появится возможность регистрации в ЕБС в МФЦ», — заключили в ведомстве.

Летом 2022 года Госдума приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

При этом банки раскритиковали новые требования к работе с ЕБС. В частности, кредитные организации предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.