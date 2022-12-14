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Лимит пополнения карты «Тройка» в Москве увеличится со 2 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лимит пополнения баланса «Кошелька» карты ‎«Тройка» увеличится со 2 января 2023 года. Об этом 14 декабря сообщил сайт мэра Москвы.

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Максимальная сумма, которую можно хранить на карте, составит 10 тыс. рублей вместо нынешних 3 тыс. рублей.

«По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать билетную систему, чтобы она становилась еще удобнее для пассажиров. Об этом нас просили пассажиры. Это будет удобно горожанам, которые регулярно пользуются «Тройкой», с ее помощью оплачивают не только проезд, но и билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

6 декабря сообщалось, что в столице метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в новогоднюю ночь без перерыва. Также продлит работу наземный транспорт на некоторых маршрутах.

Ранее, 23 ноября, в столичной мэрии рассказали, что с лета 2023 года пассажиры городского общественного транспорта смогут на 14 дней замораживать годовые проездные документы. Функция заморозки абонемента появится после обновления мобильных приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

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