Районы Сахалинской области окажутся во власти снежного циклона

Метели и усиление ветра прогнозируют в Сахалинской области 15 декабря. На регион надвигается снежный циклон.

По данным Росгидромета, удар стихии ожидается в Охинском и Ногликском районах. В муниципалитетах ожидается сильный снег, скорость ветра вырастет до 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В Томаринском, Холмском и Невельском районах выпадет умеренный снег. Скорость ветра увеличится до 18-23 м/с. В Северо-Курильском районе сильный снег будет сопровождаться ветром до 30 м/с.

В администрации муниципалитетов направлены экстренные предупреждения. Силы и средства районов готовы к реагированию на непогоду.

Ранее в этот день повышенную опасность схода лавин объявили в Камчатском крае. Местным жителям рекомендовали не посещать горные склоны.