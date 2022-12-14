Глыба льда упала на голову мужчине в Москве

В Москве глыба льда упала на голову мужчине. По данным «Известий», инцидент произошел на 2-й Владимирской улице в районе Перово.

Пострадавший сам обратился за медицинской помощью — в больнице ему диагностировали сотрясение мозга. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее в этот день сообщалось, что за ночь среды в столице выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды.

Днем ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что все осадки, которые выпадали накануне, превратятся местами в сильную гололедицу.