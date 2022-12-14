Песков заявил, что возможность присоединения Одессы к России зависит от выбора граждан

Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы зависит от выбора граждан, заявил в среду, 14 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о необходимости освободить Одессу и Чернигов.

«Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР (Луганская Народная Республика. — Ред.) и ДНР», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что в настоящее время в Донецке наблюдается непростая ситуация, российские военные сконцентрированы на ней.

По мнению Пушилина, освобождение Одессы и Чернигова необходимо в связи с продолжающимися поставками вооружения на Украину и с учетом тех действий, которые предпринимает коллективный Запад. Однако говорить о сроках, указал он, сейчас неправильно.

Накануне врио главы ДНР сообщил, что на данный момент от украинских боевиков освобождено более половины территории республики.

Общий ущерб, нанесенный республике Украиной с 2014 года, в ДНР оценили в 1,3 трлн рублей.

14 декабря при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киевского района Донецка погиб мирный житель. По данным штаба теробороны ДНР, за минувшие сутки в республике погибли четыре мирных жителя при обстрелах территорий.

До этого, 13 декабря, подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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