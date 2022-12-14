NYT узнала о планах заговорщиков в ФРГ убить канцлера Шольца

Заговорщики планировали убийство канцлера Германии Олафа Шольца во время госпереворота. Об этом 13 декабря написала газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Во время обысков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении <...>, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков. — Ред.), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», — отмечает издание.

Как утверждает газета, многие из найденных документов были подписаны с условием того, что их разглашение должно караться смертью.

«Самым грубым скандалом для нашей страны будет, если это правда — что ряд людей подписали их, в том числе некоторые люди в государственных учреждениях», — приводит NYT слова профессора социологии Магдебургского университета прикладных наук Матиаса Квента.

7 декабря в Германии прошла одна из крупнейших для страны операций по предотвращению государственного переворота. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране. Десятки человек были задержаны.

Среди задержанных есть гражданка РФ. 9 декабря стало известно ее имя — Виталия Б. Другие подробности касательно ее дальнейшей судьбы не сообщались.

По данным СМИ ФРГ, многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Всего в заговоре подозревают более 50 человек. Подозреваемые вербовали в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.

Сообщалось, что планировавшие устроить госпереворот рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. Представители аристократического дома Рейсс в свою очередь осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его «сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора».

Депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. По его словам, «на наших глазах стряпается медийная провокация».