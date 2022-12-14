Движение через железнодорожный переезд временно ограничат в Кондопоге

В Кондопоге (Карелия) введут временное ограничение движения на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-центр Октябрьской железной дороги.

Речь идет о переезде на улице Советов. Движение по нему частично ограничат 15 декабря с 22:00 до 6:00 в связи с ремонтными работами, пишет ИА «Карелinform». На переезде заменят устройства заграждения.

Для транспорта организуют реверсивное движение по одной полосе. В приоритете будут машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать возможные пути объезда.