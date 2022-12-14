Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 22,9% в Приморском крае

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Приморском крае за неделю на 22,9%. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пороговые значения заболеваемости превышены на 52,5%. В образовательных учреждениях проводится мониторинг посещаемости детьми занятий. При отсутствии 20% детей и более в отдельных классах и в целом по учреждению может быть приостановлен воспитательный процесс.

Прививки против гриппа поставили свыше 850 тыс. человек, в том числе 205 тыс. детей. Охват населения вакцинацией составил 48,7%.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 31,9%. На карантин закрыли пять школ региона.