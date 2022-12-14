Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за угрозы гуманитарной катастрофы от обстрелов

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова обратилась в ООН из-за того, что в регионе нарастает гуманитарная катастрофа на фоне регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила на пресс-конференции в Донецке 14 декабря.

«Обращаемся к вам в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, стремительно нарастающей в Донбассе по причине бесчеловечных обстрелов гражданского населения со стороны вооруженных формирований Украины. <...> Очевидной целью указанных антигуманных действий Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение, а также причинение максимального урона гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций 1949 года», — указывается в письме.

Она также привела статистику разрушений инфраструктуры региона, напомнив, что время от времени ВСУ наносят удары по предприятиям вредной промышленности.

«Как известно, сама по себе горящая сера опасности не представляет, однако при соединении с водой образуется серная кислота, что в случае определенных погодных условий приведет к выпадению кислотных дождей», — прокомментировала Морозова недавний обстрел химического концерна «Стирол» в Горловке, в ходе которого снаряды попали в хранилище серы.

Кроме того, омбудсмен напомнила о пожаре на Донецком пивоваренном заводе, который был вызван обстрелом со стороны украинской артиллерии, что в свою очередь вызвало утечку аммиака. Она также привела данные по обстрелам с 27 ноября по 7 декабря текущего года, в которых сообщается о смерти 22 человек и ранении еще 83. Кроме того, известно о повреждениях 234 многоквартирных домов и 106 частных жилых домов, 31 учреждения образования и 92 иных инфраструктурных объектов.

В своем письме Морозова также призвала ООН привлечь Киев к ответственности и сделать всё возможное для остановки поставок западного вооружения для нужд ВСУ. Она также напомнила, что в соответствии со ст. 24 Устава ООН на Совбез возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

По данным штаба теробороны ДНР, за минувшие сутки в республике погибли четыре мирных жителя при обстрелах территорий.

11 декабря украинские войска четыре раза обстреляли Донецк из «Градов», выпустив десятки ракет по районам города. В результате двое детей пострадали при обстреле Киевского района.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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