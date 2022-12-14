В Белоруссии депутаты одобрили закон о лишении гражданства за экстремизм

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в двух окончательных чтения законопроект, который предусматривает возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм. Об этом сообщается 14 декабря в Telegram-канале законодательного органа.

Речь идет о проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

«Проект закона направлен на совершенствование законодательства о гражданстве с учетом практики его применения, обеспечение национальной безопасности, решение задач государства в сфере миграционной политики», — говорится в сообщении.

Документом устанавливается новое основание для утраты гражданства — в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если такое лицо находится за пределами республики.

Теперь закон должны одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства фиксируют рост количества провокаций вблизи госграницы страны. Кроме того, по его словам, со стороны оппозиции всё чаще звучат заявления о силовом захвате власти. По словам президента, эти люди — «экстремисты в квадрате», так как призывают наносить удары по Белоруссии.

В ноябре председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора также отмечал, что в стране предпринимаются попытки дестабилизации ситуации и подрыва авторитета государственных структур.

В Белоруссии после выборов президента в 2020 году, на которых победу одержал Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Светлану Тихановскую.

Тихановская уехала в Литву и призвала мировое сообщество поддержать протестующих. В октябре 2020 года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.