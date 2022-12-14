Жители Сахалина отдали мошенникам свыше 1,6 млн рублей

Трое жителей Сахалинской области пострадали в результате мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Первое заявление поступило от 50-летней жительницы села Быкова. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник убедил потерпевшую, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. С целью сохранения сбережений женщина перевела 100 тыс. рублей на «безопасные» счета. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Кроме того, жертвой мошенничества стала жительница села Покровка. Женщина увидела объявление о дополнительном заработке и прошла регистрацию на постороннем сайте. По инструкции связавшегося с ней брокера потерпевшая также установила приложение и начала вкладывать средства. Со 2 августа по 10 декабря на ее счет поступило почти $30 тыс., из которых $15 тыс. исчезли со счета. Брокер объяснил это тем, что деньги необходимо перевести на множество других счетов во избежание блокировки. Тогда женщина обратилась в банк по номеру горячей линии, где ей объяснили, что все это время потерпевшая общалась с мошенниками. Ущерб превысил 1,26 млн рублей.

В Курильском городском округе из-за злоумышленников пострадал мужчина. Ему позвонил лжесотрудник банка, который заявил, что к его счету кто-то якобы пытается привязать посторонний номер. Потерпевший согласился перевести 286 тыс. рублей на «безопасный» счет.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что жители Липецкой области в 2022 году лишились 243 млн рублей из-за мошенников.